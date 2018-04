Nederlandse vissers gaan onzekere tijden tegemoet

vrijdag 20 april 2018 , 14:00

DEN HAAG (ANP ) - De Nederlandse kottervisserij gaat onzekere tijden tegemoet. Vissers hadden het in 2017 in economisch opzicht nog goed. Door een mogelijk verbod op pulsvisserij, nieuwe wetten en de brexit komt de sector mogelijk in woeliger vaarwater, waarschuwen onderzoekers van Wageningen Universiteit.

Door hoge visprijzen en lage brandstofkosten behaalde de kottervisserij in 2017 nog een goed resultaat. Nederlandse kottervissers vingen vorig jaar voor 305 miljoen aan vis. Daarvan bleef 73 miljoen over als winst, blijkt uit het rapport Visserij in Cijfers 2018.

De vooruitzichten zijn beduidend minder positief. Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op pulskorvisserij, een techniek waarmee met elektrische schokjes vis wordt gevangen. Zo'n tachtig van de 286 Nederlandse kotters is uitgerust met deze techniek. Door de brexit bestaat ook het gevaar dat het Verenigd Koninkrijk zijn wateren afsluit voor vissers uit andere landen, waardoor die een kleiner gebied van de Noordzee moeten delen.

Een ander risico is de wet die voorschrijft dat kleine bijvangst verplicht mee aan wal moet, en niet meer overboord mag worden gegooid. Deze zogeheten aanlandplicht is nu al gedeeltelijk ingevoerd, maar gaat volgend jaar voor alle soorten vangst gelden. Dat gaat de kottervissers mogelijk 20 tot 30 miljoen euro kosten, voorspellen onderzoekers van Wageningen Universiteit.

