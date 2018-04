EU verlengt heffingen Chinese stalen kabels

vrijdag 20 april 2018 , 13:05

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie verlengt een maatregel tegen het op de EU-markt dumpen van goedkope Chinese stalen kabels met vijf jaar. Het gaat om importheffingen van 60,4 procent die al in 1999 werden ingevoerd.

De stalen touwen en kabels uit China worden in allerlei Europese sectoren gebruikt zoals in de visserij, mijn- en bosbouw en de bouw in minstens veertien lidstaten, aldus het dagelijks bestuur van de EU. Volgens de commissie zijn de prijzen door het staaloverschot in de wereld tot een ‘onhoudbaar’ niveau gedaald en haalt ze alle handelsinstrumenten uit de kast om banen in de EU te behouden.

Soortgelijke stalen producten uit Marokko en Zuid-Korea vallen ook onder de heffing.

Volgens de commissie zijn er nu 53 maatregelen van kracht tegen de import van spotgoedkope stalen en ijzeren producten, waaronder 27 tegen producten uit China.

Meer over... Handelsbeleid

Terug naar boven