MEDIAWATCH: NVWA wil aan vlees toegevoegd water op etiket

vrijdag 20 april 2018 , 3:02

MEDIAWATCH - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft de vleeswarenindustrie tot 10 juli om alle vlees- en visverpakkingen van een juist etiket te voorzien. Nederlandse supermarkten verkopen nou nog vlees- en visproducten met etiketten die toegevoegd water niet correct vermelden, meldt de Volkskrant.

In oktober vorig jaar wees de NVWA de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) erop dat de vermelding op de etiketten niet in alle gevallen juist is. Vóór december 2014 hoefde 'water' niet als ingrediënt te worden genoemd als het minder dan 5 procent uitmaakte van het gewicht van het eindproduct. Sinds de nieuwe Europese verordening eind 2014 is dat wel verplicht.

Uit een steekproef bleek dat van de negen vlees- en visproducten er één niet aan de wet voldoet.

MediaWatch (Disclaimer)

ANP MediaWatch is alleen een signaleringsdienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Tip het ANP. Bel naar 070 - 41 41 411 of mail naar mediawatch@anp.nl

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven