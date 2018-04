M5S-partij oppert gedoogsteun Berlusconi

donderdag 19 april 2018 , 22:56

ROME (ANP /RTR ) - De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) ziet mogelijkheden om een regering te vormen met de rechts-populistische Lega. M5S-voorman Luigi Di Maio herhaalde echter dat hij geen verbond wil aangaan met de politieke partners van de Lega, waaronder de partij Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi.

Di Maio zei na overleg met de voorzitter van de Senaat dat hij niet wil praten over ministersposten met de partij van Berlusconi. De M5S-politicus suggereerde dat Forza Italia een nieuwe regering vanuit het parlement zou kunnen steunen. Die partij liet later weten daar niets voor te voelen en noemde het in een verklaring ,,onvolwassen'' om te proberen het samenwerkingsverband van rechtse partijen te verdelen.

Het land heeft nog altijd geen uitzicht op een meerderheidsregering. De verkiezing van 4 maart leverde geen duidelijke winnaar op. De Vijfsterrenbeweging en de Lega hebben in principe genoeg zetels om samen te regeren. Lega-leider Matteo Salvini heeft tot dusver geweigerd zijn bondgenoot Berlusconi af te vallen.

Terug naar boven