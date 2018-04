Griekse rechter: vluchtelingen op Griekse eilanden mogen doorreizen naar vasteland

donderdag 19 april 2018 , 12:06

© Frontex, 2015

DEN HAAG (PDC ) - De hoogste bestuursrechter van Griekenland heeft in een nog niet gepubliceerd vonnis vastgesteld dat vluchtelingen op de Griekse eilanden mogen doorreizen naar het vasteland. Vervolgens zouden zij daar hun asielprocedure kunnen doorlopen. Deze uitspraak druist in tegen een eerdere afspraak die tussen de EU en Griekenland gemaakt is.

De Griekse Raad van State vindt echter dat die Europese regeling onvoldoende juridisch is onderbouwd. Daarbij wijst de rechter ook op de problemen van overbevolkte vluchtelingenkampen op de eilanden Lesbos, Chios en Samos die door deze regeling zijn ontstaan.

De afspraak tussen de EU en Griekenland was bedoeld om het asielzoekers zo lastig mogelijk te maken om illegaal door te reizen naar West-Europa. Hoewel de Balkanroute officieel is gesloten, proberen sommige vluchtelingen met behulp van smokkelaars de grens over te komen.

Volgens cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie is het aantal vluchtelingen de laatste tijd weer toegenomen. Gevreesd wordt dat vrije verplaatsing binnen Griekenland een verdere aanzuigende werking zal hebben. Het is daarom niet uitgesloten dat de Griekse regering het parlement een wet voorlegt om de Europese regeling alsnog wettelijk te verankeren, zodat deze van kracht kan blijven.

Bron: Trouw, 19 april 2018

