Draghi blijft lid van bankiersclub

woensdag 18 april 2018 , 16:55

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT/BRUSSEL (ANP ) - President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft lid van de zogeheten Groep van 30, een internationale praatclub van bankiers en economen in Washington. Europees Ombudsman Emily O'Reilly had Draghi in januari aanbevolen de ,,geheimzinnige’’ club te verlaten omdat zijn lidmaatschap twijfel zou kunnen zaaien over de onafhankelijkheid van de ECB en dat komt volgens haar neer op wanbestuur.

O'Reilly liet woensdag weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de Italiaan. ,,Het is een gemiste kans om het vertrouwen te vergroten.’’ Sommige leden van de G30 werken namelijk voor banken waarop de ECB toezicht houdt.

Volgens de bank in Frankfurt is het lidmaatschap van Draghi volledig verenigbaar met de onafhankelijkheid en integriteit van de ECB en is er geen sprake van belangenconflicten, laat staan van wanbestuur.

Terug naar boven