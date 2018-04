Selmayr blijft op zijn toppositie zitten

woensdag 18 april 2018 , 12:36

STRAATSBURG (ANP ) - De nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie , Martin Selmayr, blijft aan. Dat blijkt uit de reactie van EU-commissaris Günther Oettinger (personeelsbeleid) op een resolutie van het Europees Parlement over de omstreden 'flitsbenoeming' van de Duitser tot hoogste ambtenaar in Brussel. Selmayr volgde per 1 maart de Nederlander Alexander Italianer op omdat die onverwacht met pensioen ging.

Volgens Oettinger zijn er geen regels bij de benoemingsprocedure overtreden. Hij zegt bovendien dat het besluit van de commissie niet kan worden teruggedraaid ,,en dat doen we dan ook niet.''

Een ruime meerderheid van het EU-parlement (464 tegen 205) riep de commissie woensdag in een resolutie op de aanstelling van Selmayr te heroverwegen. De gang van zaken had veel weg van een staatsgreep, oordeelt het parlement. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker regelde in februari voor Selmayr, op dat moment zijn stafchef, dat hij Italianer per 1 maart kon opvolgen.

Peter van Dalen (ChristenUnie): ,,Bij de benoeming van Selmayr zijn de regels zo toegepast, dat alleen hij kon slagen. Daarom is hier sprake van vriendjespolitiek. De commissie moet anderen een gelijke kans geven.'' Ook Hans van Baalen (VVD) vindt dat de procedure over moet. ,,Los van de juridische aspecten is het politiek niet aanvaardbaar dat iemand binnen tien minuten wordt gepromoveerd tot secretaris-generaal.''

Oettinger zegt bereid te zijn tot ,,een constructieve discussie'' over toekomstige benoemingen. Hij wil zo snel mogelijk bespreken hoe de procedures kunnen worden verbeterd. Paul Tang (PvdA): ,,Door deze affaire is het vertrouwen van burgers in de EU geschaad. Benoemingen moeten transparant zijn.''

