Onderhandelingen handelsdeal EU en Japan rond

STRAATSBURG (ANP ) - Japan en de EU hebben hun onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag afgerond. Dat maakte EU-commissaris Cecilia Malmström bekend.

Het volgens de Europese Commissie ,,belangrijkste bilaterale handelsakkoord ooit voor de EU’’, wordt op een EU-Japan-top in Brussel door premier Shinzo Abe en de Europese Commissie, waarschijnlijk begin juli, ondertekend. Het verdrag moet begin 2019 van kracht worden.

Volgens Malmström (handel) is de deal een ,,sterk statement voor open en eerlijke handel op basis van regels.’’ Die boodschap is vooral gericht aan de Amerikaanse president Donald Trump die onlangs importheffingen instelde op staal en aluminium. De EU heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen maar onderhandelt over een permanente. Volgens de EU handelen de VS in strijd met internationale handelsregels.

Door het verlagen van importtarieven biedt het Europees-Japanse verdrag veel kansen voor exportbedrijven, ook Nederlandse. Zo kent Japan nu een importheffing van 28,9 procent op harde kazen uit onder meer Nederland die geleidelijk zal worden afgebouwd. Europese bedrijven zullen dankzij de overeenkomst naar verwachting een miljard euro per jaar aan handelstarieven besparen en het levert meer banen op.

Malmström noemt de deal dan ook een ,,win-winovereenkomst voor Europese bedrijven en burgers''. De gezamenlijke markt van Japan en de EU telt 600 miljoen consumenten en is goed voor een derde van de wereldwijde economie.

Wat niet is geregeld in het verdrag is de manier waarop conflicten over investeringen zullen worden beslecht. Daarvoor moet nog een aparte regeling worden getroffen.

