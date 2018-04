Europese Commissie: start onderhandelingen met Albanië en Macedonië

dinsdag 17 april 2018 , 15:57

STRAATSBURG (ANP ) - Het is tijd om met Albanië en Macedonië te gaan onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie . Die aanbeveling doet de Europese Commissie aan de 28 EU-landen. Beide kandidaat-lidstaten hebben daarvoor voldoende vooruitgang geboekt, aldus Brussel, maar er is nog wel een lange weg te gaan, onder meer op het vlak van corruptie- en misdaadbestrijding.

Brussel flirt al langer met de zes landen op de westelijke Balkan die EU-lid willen worden. Commissievoorzitter Juncker reisde afgelopen voorjaar langs de zes hoofdsteden met de boodschap dat ze perspectief op toetreding houden, maar wel eerst hun onderlinge conflicten moeten oplossen. Hij zei dinsdag dat de EU zich open moet stellen voor nieuwe lidstaten uit de Balkan om een nieuwe oorlog in de regio te vermijden.

Met Servië (2012) en Montenegro (2014) worden sinds enige jaren moeizame onderhandelingen gevoerd. Bosnië-Herzegovina en Kosovo blijven voorlopig potentiële kandidaten.

De EU-regeringsleiders komen eind mei bijeen in Sofia voor een top over de westelijke Balkan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kan er niet worden gemarchandeerd met de toetredingscriteria. Kandidaat-landen moeten eerst grote vooruitgang laten zien, aldus de bewindsman. ,,Nederland is hierin heel strikt.’’

De Franse president Macron toonde zich woensdag ook terughoudend met zijn uitspraak dat de EU eerst zijn zaakjes intern op orde moet krijgen voordat er landen bijkomen.

