‘Politietoegang tot bank in ander EU-land’

dinsdag 17 april 2018 , 15:47

STRAATSBURG (ANP ) - De politie in EU-lidstaten moet bij onderzoek naar ernstige misdaden en terrorisme direct bankrekeningen in een ander EU-land kunnen inzien. Opsporingsdiensten kunnen dan via nationale databanken snel achterhalen in welk land een verdachte een rekening heeft lopen.

De Europese Commissie stelt dat voor in een richtlijn die terroristen en andere misdadigers de pas moet afsnijden. Omdat zij steeds vaker grensoverschrijdend opereren en witwassen, worden hiermee mazen in de wet gedicht, aldus EU-commissaris Julian King (Veiligheid).

De uitwisseling van informatie is nu vaak te langzaam en incompleet. Om de privacy te waarborgen, wordt over de rekeninghouder slechts beperkte informatie gegeven, tenzij er zware verdenkingen zijn.

De nieuwe regels moeten het ook makkelijker maken om vermogen van criminelen af te pakken. Europol en bepaalde belasting- en anticorruptieautoriteiten moeten ook toegang krijgen tot de gegevens, aldus de commissie.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over de plannen.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven