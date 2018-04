Meer migranten via grensrivier in Griekenland

dinsdag 17 april 2018 , 15:07

Bron: Europese unie, 2015

ATHENE (ANP /DPA ) - Mensensmokkelaars brengen steeds meer migranten vanuit Turkije via de grensrivier Evros Griekenland binnen. Zo waagden alleen al sinds afgelopen zaterdag meer dan vijfhonderd vluchtelingen de oversteek, aldus de Griekse politie.

In heel maart telden de Griekse autoriteiten 1658 migranten die de rivier overstaken, meer dan zes keer zoveel als in die maand vorig jaar. De mensensmokkelaars beloven de migranten via de zogenaamde Balkanroute naar Italië en Midden-Europa te brengen. Dat lijken loze beloften want die route zit al enige tijd op slot. De ontheemden tellen tot 1500 euro neer voor de reis.

