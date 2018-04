Macron: EU moet zich niet laten verlammen

dinsdag 17 april 2018 , 12:47

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP ) - Het Europees model met respect voor minderheden en het individu en de vrije meningsuiting is uniek in de wereld. De EU moet zich dan ook niet laten verlammen door anti-Europese of autoritaire ontwikkelingen in lidstaten. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron in het Europees Parlement , dat volgens hem de motor achter Europese compromissen is.

Naar de eerste speech van de sterk Europagezinde Macron was in het parlement reikhalzend uitgekeken. De president verdedigde met vuur en vlam de liberale democratie en noemde die het beste wapen tegen toenemend nationalisme in Europa.

Macron pleitte voor meer debat over de Europese waarden in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019. Hij zei dat Frankrijk bereid is meer bij te dragen aan de Europese begroting, mits het geld efficiënter wordt besteed.

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie , Jean-Claude Juncker , toonde de speech aan dat ,,het echte Frankrijk terug is''.

EU-parlementariër Paul Tang (PvdA) vond het ,,goed een leider te horen die Europa hartstochtelijk verdedigt, iets wat anderen de laatste jaren zijn vergeten. Het contrast met de Berlijn-toespraak van Mark Rutte kon haast niet groter zijn. Onze premier heeft wel plannen, maar ze mogen niets kosten en moeten de eurosceptische kiezer in de kruiwagen houden.”

Kritiek is er ook. Dennis de Jong (SP): ,,Macron gedraagt zich als een reus op lemen voeten: terwijl hij in Frankrijk chaos creëert met een keihard neoliberaal beleid, verwacht hij van de EU verbinding.'' Volgens Esther de Lange was het opvallend dat Macron amper aandacht besteedde aan de eurozone. ,,Het CDA zal blijven hameren op nationale hervormingen en het gezond maken van de bankensector voordat er verdere stappen gezet kunnen worden", zegt ze.

