EU-hof: ook compensatie bij spontane pilotenstaking

LUXEMBURG (ANP ) - Passagiers hebben ook recht op compensatie als hun vlucht wordt geannuleerd of vertraagd door een ‘wilde staking’ van het cabinepersoneel. Als een luchtvaartmaatschappij onverwacht een reorganisatie aankondigt is zo'n staking geen ‘buitengewone omstandigheid’ waardoor de plicht tot compensatie vervalt.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak rond het Duitse TUIfly. Dat luchtvaartbedrijf kondigde in 2016 een herstructurering aan, waarop het cabinepersoneel werknemers opriep zich ziek te melden.

Vele vluchten werden gecanceld of liepen meer dan drie uur vertraging op door de staking. TUIfly weigerde echter de compensatie (250 tot 600 euro per passagier) te betalen, waarop de kwestie bij de rechter belandde.

Duitse rechters legden de zaak vervolgens voor aan het EU-hof. Dat oordeelt nu dat een spontane staking hoort bij de normale risico’s van een luchtvaartbedrijf, en daar in dit geval invloed op had. Een beroep op overmacht of 'buitengewone omstandigheden' is daarom niet gerechtvaardigd, zodat de passagiers recht op compensatie hebben. Het maakt overigens niet uit of de staking is georganiseerd door vakbonden of het personeel zelf.

