Vingerafdruk ID mogelijk verplicht in de EU

maandag 16 april 2018 , 17:25

BRUSSEL (ANP ) - Identiteitskaarten moeten van vingerafdrukken zijn voorzien. De Europese Commissie gaat dat voorstellen om identiteitsfraude te bestrijden. Nederland heeft op 20 januari 2014 het opnemen van vingerafdrukken bij een nieuwe ID-kaart vier jaar na de invoering weer afgeschaft omdat het geen Europese verplichting was.

Hoge EU-functionarissen bevestigen de plannen van het dagelijks bestuur van de EU om vingerafdrukken op een nationale ID-kaart te verplichten. Volgens Brussel moeten ID-passen aan dezelfde veiligheidsnormen voldoen als de moderne biometrische paspoorten omdat er in een groot aantal landen mee gereisd kan worden. Een veertigtal Europese landen, waaronder alle EU-lidstaten en Turkije, accepteren de ID-kaart als reisdocument.

Sinds 2009 zijn vingerafdrukken in het paspoort voor alle EU-lidstaten verplicht. Ze worden op de chip van de pas opgeslagen. Tot het document door de aanvrager in ontvangst is genomen worden de afdrukken in Nederland bewaard en daarna gewist. Het verplicht afgeven en opslaan van vingerafdrukken is al lang omstreden.

