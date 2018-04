Kritiek op Malta en culturele hoofdsteden

maandag 16 april 2018 , 17:14

VALLETTA/LEEUWARDEN (ANP ) - Schrijvers uit diverse landen, verenigd in de organisatie PEN, hebben de Europese Commissie gevraagd om gerechtigheid na de moord om de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, precies een half jaar geleden. Verder vragen ze om bescherming van andere journalisten en klokkenluiders.

De journaliste kwam op 16 oktober om het leven toen een bom haar auto vernietigde. Haar stukken over corruptie en maffia op Malta werden gretig gelezen en de moord leidde tot demonstraties.

De auteurs klagen ook over een belangrijke vertegenwoordiger van Malta Valletta Culturele Hoofdstad 2018, het zusterevenement van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Deze voorzitter van de Valletta 2018 Foundation Jason Micallef lijkt bijzonder weinig met de journaliste op te hebben. Intussen laait ook kritiek op richting de organisatie in Leeuwarden.

CDA 'er Pieter Omtzigt vindt dat Leeuwarden aandacht aan de kwestie moet besteden, bijvoorbeeld door een film over het leven van de journaliste te tonen en het gedicht over haar van provinciedichter Eeltsje Hettinga beter over het voetlicht te brengen. ,,De stilte uit Leeuwarden is oorverdovend en daarmee maakt Leeuwarden een heel politiek statement, namelijk dat het niet kan schelen dat er in de EU op klaarlichte dag een aanslag wordt gepleegd op een belangrijke journalist."

,,Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad koestert de artistieke vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers die een groot goed zijn en geen enkel gespreksonderwerp in de ban mogen doen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Europese Culturele Hoofdstad deze waarden invulling te geven", zegt directeur Tjeerd van Bekkum van Leeuwarden-Friesland.

Zijn organisatie ,,verzet zich tegen alle vormen van geweld die deze vrijheden bedreigen" en haar programma geeft ,,juist ook ruimte om te praten over maatschappelijke en politieke kwesties". Woensdag komen democratie, rechtstaat en de brief van PEN aan bod in een talkshow.

De zoon van de journaliste, Matthew, reageerde maandag via Twitter ontsteld op een eerdere uitspraak van Van Bekkum in de Leeuwarder Courant dat het beter zou zijn de vingers niet aan de kwestie te branden: ,,Schandelijk".

