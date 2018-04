Blok: nu hulp en wapenstilstand voor Syrië

maandag 16 april 2018 , 9:13

LUXEMBURG (ANP ) - Een wapenstilstand, toegang voor humanitairehulpverleners en zo snel mogelijk vredesonderhandelingen via de Verenigde Naties . Dat is de enige weg vooruit in Syrië en de volle inzet van Nederland is daarop gericht, zei minster van Buitenlandse Zaken Stef Blok maandag in Luxemburg, voorafgaand aan overleg met zijn EU -collega’s. ,,Het lijden is nog steeds verschrikkelijk na die vreselijke aanval in Douma.’’

Europese eensgezindheid voor deze lijn zou een krachtig signaal zijn, aldus Blok. Extra sancties tegen Syrië liggen volgens de bewindsman niet concreet op tafel. ,,Echte oplossingen kunnen alleen uit onderhandelingen komen.’’ Nederland heeft wel begrip voor de westerse vergeldingsaanvallen van afgelopen weekend.

Moskou, dat een ,,cruciale rol'' speelt, heeft vooruitgang in de VN-Veiligheidsraad tot nu toe geblokkeerd, aldus Blok. De minister heeft zijn Russische ambtgenoot Lavrov vorige week gevraagd mee te werken aan vrede en humanitaire toegang.

