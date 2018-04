Prognose: Djukanovic weer president Montenegro

zondag 15 april 2018 , 21:53

PODGORICA (ANP /RTR /DPA /BLOOMBERG) - De prowesterse Milo Djukanovic stevent af op een overtuigende overwinning bij de presidentsverkiezing in Montenegro. Hij kreeg volgens een eerste prognose ruim 53 procent van de stemmen.

Djukanovic toonde zich al bij het uitbrengen van zijn stem vol zelfvertrouwen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Montenegro zal bevestigen verder te willen op het pad van Europese ontwikkeling'', stelde de oud-premier van het Balkanland met circa 620.000 inwoners. Montenegro sloot zich vorig jaar aan bij de NAVO en zit in de wachtkamer om lid te worden van de Europese Unie.

De voornaamste rivaal van Djukanovic, Mladen Bojanic, zou volgens de prognose kunnen rekenen op circa 34 procent van de stemmen. Hij had kiezers opgeroepen de ,,autocraat te stoppen die van Montenegro een dictatuur wil maken.'' Djukanovic drukt al tientallen jaren zijn stempel op de politiek in het land. Hij is sinds 1991 zowel premier als president geweest.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven