CBS: vooral Nederlandse export naar buiten EU in de lift

vrijdag 13 april 2018 , 0:01

Bron: © Hans Nielen

DEN HAAG (ANP ) - De waarde van de Nederlandse export van goederen is afgelopen jaar gestegen met 10 procent tot 43,5 miljard euro. Vooral de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie nam sterk toe, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale uitvoer van goederen (dus zonder de export van diensten) naar landen buiten de EU steeg in 2017 met 16 procent. De export binnen de EU nam met 8 procent toe, al is de totale waarde daarvan wel nog een stuk groter dan van die naar buiten Europa.

Verhoudingsgewijs waren Zuid-Korea en Rusland de grootste stijgers. De export naar Zuid-Korea steeg met 53 procent tot 5,5 miljard euro. Dat kwam vooral door de uitvoer van chipmachines, waar Nederland met ASML een grote speler voor in huis heeft. Naar Rusland werd 29 procent meer (5,6 miljard) geëxporteerd. Daar waren vooral landbouwmachines en voertuigen in trek. Ook werden naar Rusland veel computers verscheept, die Nederland slechts als tussenbestemming hadden.

De groei van de Nederlandse export drijft vooral op aardolieproducten en auto’s, zowel binnen als buiten de EU. Binnen Europa werden verder veel telefoons doorgevoerd.

In absolute zin groeide de export naar de buurlanden het hardst. Verreweg de grootste exportgroei betrof de export naar Duitsland (plus 9 miljard euro), gevolgd door België (plus 4,3 miljard). Ook de Verenigde Staten eindigde hoog op dit lijstje. Er ging voor dik 2 miljard euro meer de Atlantische Oceaan over.

De VS is sinds kort in een handelsconflict met China verwikkeld, als gevolg van de hoge importheffingen op buitenlands staal en aluminium die president Donald Trump eerder dit jaar aankondigde.

