'Facebook-storm waait wel over'

LEIDEN (ANP ) - Er zullen niet veel mensen zijn die nu hun Facebook-account opzeggen. Mensen die een statement willen maken, die veel geven om hun privacy online, zullen het netwerk verlaten, maar ,,ik verwacht dat de meeste Facebookgebruikers zich minder zorgen maken om hun persoonlijke gegevens'', zegt Erik van der Kouwe, docent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science van de Universiteit Leiden.

De grote kracht van Facebook is dat het een vriendennetwerk is. ,,Het is een sociaal medium. Als je informatie deelt, doe je dat in de eerste plaats voor je vrienden. Ik denk dat mensen niet snel zullen overstappen als hun vrienden wel blijven. Bovendien zullen ze niet overstappen als er geen alternatief is'', aldus Van der Kouwe.

Facebook verdient geld door advertenties te verkopen. Door de enorme berg aan informatie die Facebook over zijn gebruikers heeft, kunnen bedrijven heel gericht een doelgroep vinden. Ze kunnen bijvoorbeeld reclame laten plaatsen bij vrouwen van 34 uit Den Haag die de pagina van Bart Smit hebben geliket. Facebook kan ook worden gebruikt om op andere diensten in te loggen, zoals datingapp Tinder en streamingdienst Spotify. Ook die informatie is goud waard voor Facebook.

Maar Facebook krijgt ook informatie van buiten dat netwerk. Zo zijn onderaan veel sites like- en deel-knoppen te vinden. Van der Kouwe: ,,Als je zo'n pagina bezoekt, neemt jouw computer contact op met de servers van Facebook. Dan ziet Facebook jouw IP-adres en welke pagina je precies bezoekt. Als ze zien dat je veel specifieke websites bezoekt, kunnen ze dat aan elkaar koppelen.''

Ook via cookies en speciale pixels op andere sites kan Facebook het internetgedrag van mensen volgen. ,,Aan de hand hiervan kunnen specifieke advertenties worden getoond, omdat er op basis van je gegevens een profiel is opgesteld. Dit hoeft dus niet een persoonlijk Facebook profiel te zijn'', zegt Vincent Böhre, directeur van privacyorganisatie Privacy First.

Facebook krijgt ook informatie van niet-gebruikers, dus ook van mensen die Facebook uit protest verlaten. ,,You can check out any time you like, but you can never leave'', zo citeerde Böhre uit de hit Hotel California.

Facebooks manier van werken ligt onder vuur, het bedrijf is een paar keer door Europese rechters teruggefloten, maar het netwerk vecht dat aan en er is nog geen eindoordeel.

Facebook heeft wereldwijd ongeveer twee miljard gebruikers. In Nederland zijn er naar schatting 10 tot 11 miljoen gebruikers. Op de pagina BYE BYE van Arjen Lubach hebben ruim 32.000 mensen aangegeven dat ze meedoen aan het collectieve protest door Facebook te verlaten. Daarnaast hebben ongeveer 80.000 mensen aangegeven dat ze 'geïnteresseerd' zijn. Bij elkaar is dat ongeveer 1 procent van alle Nederlandse Facebookgebruikers.

