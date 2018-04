'Spaans-Duits overleg over Puigdemont'

woensdag 11 april 2018 , 18:04

BERLIJN (ANP ) - Duitse en Spaanse aanklagers vergaderen in Nederland over Carles Puigdemont, de voormalige premier van Catalonië. De bijeenkomst zou volgens bronnen van de Spaanse krant El País plaatsvinden bij Eurojust, de in Den Haag gevestigde rechtsorganisatie van de Europese Unie (EU).

De krant bericht dat Spaanse aanklagers willen aantonen dat er toch voldoende grond is om Puigdemont uit te leveren wegens rebellie. Een Duitse rechtbank oordeelde eerder dat de separatistenleider niet voor dat strafbare feit aan Spanje kan worden overgedragen. De bijeenkomst zou woensdag plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

De Duitsers arresteerden de ex-premier van Catalonië vorige maand in de buurt van de Deense grens. Hij was onderweg van Finland naar zijn verblijfplaats in België. Puigdemont mag de afwikkeling van de uitleveringsprocedures buiten de gevangenismuren afwachten.

