Zuckerbergs Facebook-data ook gelekt

woensdag 11 april 2018 , 18:04

FACEBOOK

WASHINGTON (ANP /RTR ) - De Facebook-data van Mark Zuckerberg zelf zijn ook gelekt in de zaak rond Cambridge Analytica. Dat zei de topman van het in opspraak geraakte socialemediabedrijf tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden in Washington. In totaal kreeg Cambridge Analytica de profielen van 87 miljoen gebruikers van Facebook in handen.

Zuckerberg werd woensdag door leden van het Huis aan de tand gevoeld, nadat een dag eerder hun collega's uit de Senaat dat al hadden gedaan.

Een eigen onderzoek van Facebook naar de zaak is voorlopig nog niet afgerond. Dat duurt nog ,,vele maanden'', zei Zuckerberg.

Ook vertelde de topman dat Facebook gebruikers vanwege nieuwe Europese privacyregels door de privacy-instellingen gaat loodsen. Dat gaat het bedrijf doen voor al zijn gebruikers, niet alleen die uit de Europese Unie.

