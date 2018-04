Consumentenbond blij met plan EU voor collectieve claims

woensdag 11 april 2018 , 13:43

DEN HAAG (ANP ) - De Consumentenbond reageert verheugd op een initiatief uit Brussel om het voor consumenten in de EU makkelijker te maken om massaclaims in te dienen. ,,Wij knokken hier al bijna dertig jaar voor'', stelt een zegsman van de belangenorganisatie.

Het gaat om een regeling waarbij consumenten die bijvoorbeeld massaal slachtoffer zijn van illegale handelspraktijken door een bedrijf, collectief een schadevergoeding kunnen eisen. Het wetsvoorstel moet nog worden besproken door de lidstaten en het Europees Parlement .

,,In Nederland ligt ook al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Er zijn diverse inspraakrondes geweest en we hebben goede hoop dat het er nu eindelijk van komt'', aldus de woordvoerder die weet dat er ook een stevig lobbytraject tegen het initiatief is. ,,Het belangrijkste argument van tegenstanders is dat we niet toe zouden moeten naar Amerikaanse toestanden met exorbitante schadevergoedingen, maar dat is je reinste flauwekul.''

De manier waarop het nu geregeld is, druist volgens de Consumentenbond in tegen alles waar de rechtsstaat voor staat. ,,We vinden met elkaar dat wie zijn billen brandt ook op de blaren moet zitten, maar als bedrijf kun je nu straffeloos schade berokkenen en je zakken vullen want de drempel voor consumenten is te hoog om hun recht te halen.''

De Europese ondernemersorganisatie BusinessEurope reageert minder enthousiast. ,,EU-burgers genieten al de efficiëntste en sterkste consumentenbescherming ter wereld.'' Tegen die achtergrond vindt BusinessEurope eigenlijk dat er hier een oplossing geboden wordt voor een probleem dat niet echt bestaat.

In het bedrijfsleven bestaat de angst dat de nieuwe regeling vooral advocatenkantoren ten goede komt. In de VS zou een advocaat gemiddeld 1 miljoen dollar per claim verdienen, terwijl consumenten slechts ongeveer 32 dollar per claim ontvangen.

De groene en sociaaldemocratische fracties in het Europees Parlement reageerden positief. Volgens de christendemocratische EVP , de grootste fractie, zorgen collectieve claims echter niet noodzakelijkerwijs voor meer consumentenbescherming.

