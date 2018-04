Europese Commissie treft maatregelen tegen ‘inferieur’ voedsel

woensdag 11 april 2018 , 13:24

BRUSSEL (ANP ) - Het wordt fabrikanten verboden om in verschillende EU-landen levensmiddelen met dezelfde verpakking maar met een significant andere samenstelling aan te bieden. De Europese Commissie gaat hiervoor de wetgeving aanpassen, na klachten uit vooral Centraal- en Oost-Europa over ‘voedselapartheid’.

Koffie met hetzelfde label die in het ene land minder cafeïne bevat dan in het andere, verschillen in het visgehalte in vissticks, de hoeveelheid cacao in chocopasta en suiker in ijsthee, moeten verleden tijd worden, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Producenten mogen levensmiddelen wel aanpassen aan de lokale smaakvoorkeuren, maar als die een substantieel andere samenstelling krijgen en de marketing en verpakking blijven hetzelfde, dan kan dat misleidend en oneerlijk zijn.

Consumenten moeten overal gelijk worden behandeld, aldus de commissie. Voorzitter Juncker zei vorig jaar al dat er in de EU geen ,,tweederangsconsumenten’’ mogen zijn, verwijzend naar de marketing van producten van hetzelfde merk en met dezelfde verpakking, maar met een lagere kwaliteit.

De commissie heeft al een gids gemaakt waarmee de nationale toezichthouders kunnen nagaan of EU-wetgeving wordt overtreden. Voor vergelijkende tests is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag is vrijgemaakt voor studies en handhavingsacties.

De omvang van het fenomeen is onduidelijk. Het onderzoekscentrum van de commissie gaat met de steun van meer dan de helft van de lidstaten vanaf volgende maand testen uitvoeren. Resultaten worden eind dit jaar verwacht.

