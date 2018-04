Eerste Kamer akkoord met Europees werkprogramma

woensdag 11 april 2018 , 11:16

DEN HAAG (PDC ) - De Eerste Kamer gaat akkoord met haar Europees werkprogramma. Dat was de belangrijkste uitkomst van het debat dat gisteren met minister Hoekstra en minister Blok gevoerd, de zogenoemde Algemene Europese beschouwingen. Er werden verder twee moties ingediend.

In het jaarlijks opgestelde Europees werkprogramma stelt de Eerste Kamer zijn prioriteiten bij de behandeling van voorstellen van de Europese Commissie vast. Naast de stemming over het werkprogramma, debatteerde de Kamer onder meer over meerjarenbegroting 2021-2027 , de Brexit en de toekomst van de EU . Er werd ook aandacht besteed aan de plannen die het kabinet heeft voor de toekomst van de Europese Unie.

Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over moties die zijn ingediend tijdens het debat. Diezelfde dag zal ook de derde termijn plaatsvinden van de behandeling van het Europees Openbaar Ministerie.

Bron: Eerstekamer.nl

