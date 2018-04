MEDIAWATCH: Den Haag gaat akkoord met kiesdrempel Europarlement

woensdag 11 april 2018 , 4:22

MEDIAWATCH - De EU-landen willen de komst van extremistische splinterpartijen in het Europees Parlement blokkeren met een kiesdrempel. Vanwege de politieke gevoeligheid is gekozen voor een kiesdrempel van minimaal 2 procent die vooralsnog alleen de grote lidstaten treft. Den Haag heeft bedongen dat deze electorale hindernis nooit de Nederlandse zetelverdeling in het Europese Parlement zal raken, schrijft de Volkskrant.

De Tweede Kamer bespreekt het voorstel voor een nieuwe Europese kieswet woensdag en stemt daar naar verwachting mee in. België heeft als enige een principieel bezwaar tegen de invoering van een drempel die kleinere partijen uitsluit. De druk op België om overstag te gaan is echter groot, zeggen betrokken EU-diplomaten tegen de krant.

