Tusk soms woedend over brexit

dinsdag 10 april 2018 , 20:36

BREXIT

DUBLIN (ANP /DPA ) - Donald Tusk begrijpt nog steeds helemaal niets van het Britse besluit de Europese Unie te verlaten. ,,Brexit staat me tegen. En dat is eigenlijk een understatement'', zei de voorzitter van de Europese Raad dinsdag in Dublin. ,,In mijn opinie is de brexit een van de meest trieste momenten in de Europese geschiedenis van de 21e eeuw. Daar ben ik soms werkelijk woedend over''.

Tusk wees de Ieren in zijn toespraak nog eens op de gevaren van scheuring in Europa en riep alle EU-landen op de fundamentele waarden in acht te nemen. ,,De Europese Unie is geen bureaucratisch model, ze is een catalogus van gemeenschappelijke waarden en democratische standaarden.''

