Tusk soms woedend over brexit

woensdag 11 april 2018 , 8:16

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

DUBLIN (ANP /DPA ) - Donald Tusk begrijpt nog steeds helemaal niets van het Britse besluit de Europese Unie te verlaten. ,,Brexit staat me tegen. En dat is eigenlijk een understatement'', zei de voorzitter van de Europese Raad dinsdag in Dublin. ,,In mijn opinie is de brexit een van de meest trieste momenten in de Europese geschiedenis van de 21e eeuw. Daar ben ik soms werkelijk woedend over''.

Tusk wees de Ieren in zijn toespraak nog eens op de gevaren van scheuring in Europa en riep alle EU-landen op de fundamentele waarden in acht te nemen. ,,De Europese Unie is geen bureaucratisch model, ze is een catalogus van gemeenschappelijke waarden en democratische standaarden.''

Volgens de Poolse liberaal volstaat smeken om eenheid niet. ,,Het is veel belangrijker dat we ons allemaal aan de gezamenlijke regels houden, ten aanzien van mensenrechten en burgerlijke vrijheden, vrijheid van meningsuiting en vergadering, de scheiding der machten en de rechtsstaat. Dat is de echte basis van onze eenheid.''

Tusk richtte zich daarmee onder meer tot zijn vaderland. De Europese Commissie dreigt Polen met sancties wegens de politieke invloed op het rechtssysteem. Ook is er kritiek op de Hongaarse machthebbers wegens hun optreden tegen de media, het hoger onderwijs, minderheden en vluchtelingen.

,,We hebben veel redenen tevreden te zijn als generatie die Europa heeft verenigd. Maar we hebben evenveel redenen voor bezorgdheid als generatie die nog altijd te maken kan krijgen met de sombere maar vast spectaculaire vertoning van een Europese splijting''.

Terug naar boven