EU-landen gaan DNA-databanken koppelen

dinsdag 10 april 2018 , 18:21

BRUSSEL (ANP ) - Dertien EU-landen gaan hun databanken met genetische gegevens aan elkaar koppelen zodat informatie kan worden uitgewisseld. Dat komt niet alleen onderzoek naar zeldzame ziekten ten goede, maar kan ook meer inzicht geven in kanker, hersenaandoeningen en de gevolgen van iemands DNA op bepaalde medicijnen. Patiënten kunnen daarvan profiteren met een gepersonaliseerde therapie.

De landen hebben hierover in Brussel een zogenoemde eHealth-verklaring ondertekend. Drie andere landen volgen later. De overige twaalf lidstaten, waaronder Nederland, worden uitgenodigd dat ook te doen.

Betere samenwerking moet ervoor zorgen dat bestaande en toekomstige databanken met elkaar kunnen communiceren en de nu nog gefragmenteerde initiatieven worden afgestemd. Doel is om in 2022 1 miljoen zogeheten genomen in de EU toegankelijk te maken. De Europese Commissie is blij met het initiatief en neemt de coördinatie op zich.

Omdat het delen van genetische en medische gegevens erg gevoelig ligt, gelden de hoogste standaarden voor databescherming. De behoeften van burgers moeten centraal staan bij innovatie in de zorg, bedrukken de deelnemende landen.

Terug naar boven