Europa wil menselijke controle over robots

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP ) - Nederland en 24 andere Europese landen willen garanderen dat mensen de controle houden over slimme robots. Kunstmatige intelligentie (KI) biedt veel voordelen, maar brengt ook gevaren met zich mee. Om die het hoofd te bieden en kansen te grijpen, gaan de 25 landen hun krachten bundelen.

Voorkomen moet worden dat er schadelijke KI-toepassingen worden ontwikkeld. Privacy en persoonlijke gegevens moeten goed worden beschermd en ook moet het duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is.

De landen gaan daarom een gezamenlijk antwoord formuleren op de sociale, juridische en ethische vragen die het gebruik van kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. Doel is een ,,klimaat van vertrouwen'' rond kunstmatige intelligentie te creëren en het grote publiek er vertrouwd mee te maken.

Europa moet mondiaal in de race blijven als het gaat om onderzoek naar en het ontwikkelen van robots, software en apparaten waarbij KI komt kijken, zo staat verder in een verklaring die de landen in Brussel ondertekenden. Namens Nederland zette staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) haar handtekening.

KI kan bijdragen aan oplossingen op het vlak van gezondheidszorg, klimaatverandering, migratie en cyberveiligheid. De technologie is een belangrijke aanjager van economische groei, maar het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en het onderwijs moeten daarvoor nog wel stappen zetten. De ondertekenaars beloven zich daarvoor in te zetten.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Andrus Ansip noemde de samenwerking uitstekend nieuws. ,,Een strategie rond KI in Europa moet grensoverschrijdend zijn om succesvol te zijn.’’

