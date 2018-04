EU-programma moet durfkapitaal aantrekken

dinsdag 10 april 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP ) - Een nieuw Europees investeringsprogramma moet start-ups in de Europese Unie betere groeimogelijkheden geven. ,,Met VentureEU krijgen de talrijke innovatieve ondernemers in Europa binnenkort de investering die ze nodig hebben om te innoveren en uit te groeien naar een mondiaal succesverhaal’’, aldus EU-commissaris Jyrki Katainen (Banen, Groei en Investeringen).

De Europese Commissie en het Europese Investeringsfonds leggen 410 miljoen euro in, wat in eerste instantie 2,1 miljard aan publiek en privaat geld moet aantrekken. Het programma met zes fondsen onder de naam VentureEU moet uiteindelijk 6,5 miljard aan investeringen genereren, een verdubbeling van het huidige durfkapitaal in Europa.

Durfinvesteringen zijn essentieel voor een goed functionerende kapitaalmarkt, aldus Brussel, dat erop wijst dat de hoeveelheid durfkapitaal in de VS grofweg zes keer hoger is dan in Europa. Bovendien zijn de huidige Europese fondsen met gemiddeld 56 miljoen euro te klein. Daardoor kent Europa maar 26 bedrijven met een marktwaarde van 1 miljard dollar, terwijl dat er in de VS 109 zijn en in China 59.

De zes nieuwe fondsen moeten elk projecten in ten minste vier EU-landen financieren. Naar schatting 1500 beginnende en uitbreidende bedrijven die actief zijn op terreinen als ICT, digitale diensten, medische technologie en energie-efficiëntie kunnen toegang krijgen tot de fondsen.

