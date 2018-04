Polen en de EU dichterbij een compromis

dinsdag 10 april 2018 , 10:23

DEN HAAG (PDC ) - Ruim vier maanden nadat de Europese Commissie de artikel 7-procedure startte tegen Polen, lijkt een compromis over wijzigingen in de Poolse rechterlijke macht nu dichterbij. Eurocommissaris Frans Timmermans was gisteren in Warschau om met de Poolse minister van Buitenlandse Zaken te praten.

Als sinds begin 2016 botert het niet tussen de EU en Polen. De veranderingen die Polen wil doorvoeren in zijn rechtsstaat gaan volgens de Commissie tegen de Europese waarden in. Polen wilde tot dusver niet van de hervormingen afzien. Czaputowicz, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, gaf gisteren echter aan dat de Poolse regering zo snel mogelijk een oplossing voor het geschil wil vinden. Wel benadrukt hij dat Polen het recht heeft zijn rechtsstaat te hervormen. Ook Timmermans liet weten uit te zien naar een compromis. Hij wil snel concrete stappen zien in het Poolse parlement.

Het is waarschijnlijk dat de Poolse regering inderdaad stappen zal ondermen. Polen heeft namelijk zelf belang bij een compromis. In de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027 wordt erover gesproken om subsidies te korten voor landen die hun rechtsstaat niet op orde hebben. De Europese subsidies zijn belangrijk voor Polen, wat ervoor zorgt dat de Commissie sterk staat in de onderhandelingen.

Bron: Volkskrant, Politico

