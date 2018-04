'Nederlandse exporteurs blijven optimistisch'

dinsdag 10 april 2018 , 6:00

AMSTERDAM (ANP ) - Ondernemers verwachten dat hun opbrengsten uit export blijven stijgen. Bedrijven voorspellen gemiddeld dat de verkoop naar het buitenland met 9 procent stijgt. Dat concluderen kredietverzekeraar Atradius en brancheorganisatie Evofenedex op basis van de enquête Trends in Export 2018.

Een ruime meerderheid van de bedrijven is ook optimistisch over de eigen handel met het buitenland. Bijna twee derde (61 procent) verwacht dat de omzet uit export zal stijgen, 36 procent verwacht dat deze gelijk zal blijven. Slechts 3 procent voorziet een daling.

Zorgen zijn er vooral op geopolitiek vlak. Respondenten vulden de jaarlijkse vragenlijst in december en januari in, nog voordat Amerikaans president Donald Trump concrete importheffingen had aangekondigd. Toch gaf 27 procent aan bezorgd te zijn over protectionistische maatregelen.

Dat het vertrouwen in exportmarkten groot blijft, komt volgens de enquêteurs door optimisme over de aantrekkende wereldeconomie in bredere zin. Bovendien bieden handelsconflicten soms kansen, stelt een woordvoerder. ,,Nederlandse ondernemers zijn ook opportunistisch. Stel dat de spanningen tussen de VS en China oplopen, dan biedt dat ook kansen.’’

Vorig jaar groeide de export 8 procent, staat in het rapport. Exportbestemming nummer 1 bleef Duitsland, waar iets meer dan driekwart van de exporteurs vorig jaar de omzet zag stijgen. Ook de verdere top 10 van exportbestemmingen ligt binnen de EU. Daarbuiten zijn Zwitserland, de Verenigde Staten en Noorwegen de landen waar de meeste exporteurs hun omzet zagen stijgen.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven