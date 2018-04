Fleetwood Mac ontslaat gitarist Buckingham

maandag 9 april 2018 , 23:36

LONDEN (ANP ) - De van oorsprong Britse band Fleetwood Mac heeft gitarist Lindsey Buckingham ontslagen na een conflict over het komende tournee. Dat schrijft het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone.

De Amerikaanse gitarist zat al sinds 1974 in Fleetwood Mac toen de band na onenigheid met het voormalige management verhuisde van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten. Na 1987 verliet hij tijdelijk de band. Sinds 1996 toerde 69-jarige gitarist weer met de band die bekend is van hits als Go Your Own Way en Tusk.

Het nieuws van het vertrek kwam vorige week naar buiten via Twitter. Gitarist Billy Burnett schreef daar dat Buckingham uit de band lag, maar dat hij hem niet zou vervangen.

Inmiddels is bekend dat Mike Campbell van de band Tom Petty & The Heartbreakers en Neil Finn van Crowded House in plaats van Buckingham op het podium zullen staan.

