Deense werknemer heeft hoogste bruto-uurloon in EU

maandag 9 april 2018

LUXEMBURG (ANP ) - Het gemiddelde bruto-uurloon in het bedrijfsleven in Denemarken was vorig jaar met omgerekend 42,50 euro het hoogste in de Europese Unie. In Bulgarije waren werkgevers het goedkoopst uit. Daar werd bruto 4,90 euro per uur betaald, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat . Daarin zijn de publieke sector en de agrarische sector niet meegenomen.

Nederland is qua loon het op vijf na duurste land met gemiddeld 34,80 euro per uur. Behalve in Denemarken waren werkgevers ook in België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk duurder uit.

De niet-loonkosten in het brutosalaris bedragen in Nederland 24 procent. Dat is precies gemiddeld in de EU. In de eurozone bedragen zaken als sociale premies gemiddeld 25,9 procent van het brutosalaris.

De loonstijging ten opzichte van 2016 bedroeg vorig jaar 2,3 procent in de gehele EU. In de eurozone gingen de lonen met 1,9 procent omhoog. In Nederland stegen de salarissen met gemiddeld 2,4 procent.

