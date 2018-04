Premier Orbán winnaar Hongaarse verkiezingen

maandag 9 april 2018 , 0:42

Bron: European People's Party

BOEDAPEST (ANP /RTR /DPA ) - De regerende Fidesz -partij van premier Viktor Orbán is de grote winnaar van de Hongaarse parlementsverkiezingen. De partij kreeg bijna de helft van de stemmen. Dat meldde de kiescommissie zondag in Boedapest.

Met bijna alle stemmen geteld komt Fidesz uit op 133 zetels in het parlement met 199 zetels. Orbán heeft daarmee opnieuw een veilige absolute meerderheid en een vierde termijn als premier zeker gesteld. ,,We hebben gewonnen", sprak Orbán tegenover een grote schare aanhangers. ,,Hongarije heeft een grote zege gewonnen."

De rechts-nationalistische partij Jobbik kreeg zo'n 20 procent van de stemmen, goed voor 26 zetels en de Socialistische Partij staat op 20 zetels. De leiders van beide partijen trokken niet lang nadat de uitslag bekend werd hun conclusie en stapten op.

De aankondiging van de eerste voorlopige resultaten werd enkele uren vertraagd, omdat twee stembureaus in Boedapest niet in staat waren het grote aantal 'kiezers van buiten' dat aan hen was toegewezen te verwerken. De opkomst was met 70 procent uitzonderlijk hoog. Volgens Orbán betekent de hoge opkomst dat geen twijfel kan bestaan over zijn overwinning.

In de Europese Unie wordt verwacht dat een nieuwe editie van de regering-Orbán zal leiden tot verdere conflicten tussen Boedapest en Brussel, met name over het asielprobleem.

