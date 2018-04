'Facebookdata van 2,7 miljoen EU-burgers gedeeld'

vrijdag 6 april 2018 , 14:05

BRUSSEL (ANP ) - De gegevens van zo’n 2,7 miljoen Facebook-gebruikers in de EU zijn mogelijk ,,ongepast gedeeld'' met het in opspraak geraakte onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat heeft het Amerikaanse techbedrijf geantwoord op een brief van EU-commissaris Vera Jourova (justitie) waarin zij om opheldering over het schandaal heeft gevraagd.

Jourova heeft ,,begin volgende week'' een onderhoud met Facebook, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie . ,,Het ziet ernaar uit dat dingen bij Facebook uit de hand zijn gelopen, nu moet de situatie worden aangepakt”, twitterde ze vrijdag. ,,Ik wil niet dat mensen worden gemanipuleerd in een onbekende richting door onbekende mensen die ervoor betalen.’’

Cambridge Analytica zou de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in de VS hebben misbruikt voor Donald Trumps campagne voor de presidentsverkiezingen.

Jourova wil in het onderhoud volgende week, waarschijnlijk met haar gebruikelijke contact bij Facebook, topvrouw Sheryl Sandberg, ook de strengere EU-regels voor databescherming vanaf mei aan de orde stellen. Grote internetbedrijven die de privacy niet respecteren lopen dan het risico op een boete van 4 procent van de jaaromzet.

Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft inmiddels besloten niet zelf in het Britse parlement een toelichting op de situatie te komen geven maar een secondant te sturen. Het EU-parlement heeft hem ook uitgenodigd ,,de 500 miljoen EU-burgers gerust te stellen'', aldus de voorzitter. Hij wil duidelijkheid dat de persoonlijke gegevens 'niet zijn gebruikt om de democratie te manipuleren'.

Facebook meldde eerder deze week dat in de zaak ruim 89.000 Nederlandse accounts zijn betrokken.

