Digital Shadows: miljoenen gevoelige bestanden online

LONDEN (ANP ) - Meer dan 47 miljoen Nederlandse bestanden met privé-informatie staan onbeschermd online, waar iedereen ze in kan zien. De internationale onderzoeker Digital Shadows heeft dat ontdekt.

Wereldwijd gaat het om ruim 1,5 miljard bestanden. Die zijn bij elkaar ,,meer dan vierduizend keer zo groot als de Panama Papers'', aldus Digital Shadows. De bestanden staan onder meer op Amazon-opslagruimte, ftp-servers en opslagapparaten die mensen thuis hebben staan. Het zijn bijvoorbeeld loonstrookjes, belastingaangiften, contactgegevens, patiëntlijsten en gegevens van kassa's, maar ook bedrijfsgeheimen. Digital Shadows noemt geen namen van betrokken organisaties.

Een op de drie bestanden komt uit de Europese Unie . En daarbinnen behoort Nederland tot de koplopers. In Duitsland zou het gaan om bijna 123 miljoen bestanden, in Frankrijk om ruim 115 miljoen. Italië en Groot-Brittannië hebben elk ongeveer 65 miljoen bestanden onbeschermd staan. Daarnaast zijn er bijna 240 miljoen bestanden uit de Verenigde Staten te vinden.

Cybercriminelen kunnen zulke bestanden misbruiken voor bijvoorbeeld fraude of bedrijfsspionage. Het is niet duidelijk of dat is gebeurd, en hoeveel bestanden al in verkeerde handen waren gevallen.

Digital Shadows raadt mensen aan om apparaten af te sluiten van het internet als dat kan, sterke wachtwoorden te gebruiken waar die nodig zijn, en instellingen van apparaten en diensten goed te controleren.

