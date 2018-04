Eerste Kamer: steun voor Europees Openbaar Ministerie

woensdag 4 april 2018 , 11:13

DEN HAAG (PDC ) - Een meerderheid in de Eerste Kamer lijkt zich te kunnen vinden in het voornemen van het kabinet om aan te haken bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Dat bleek gisteren in een debat met minister Grapperhaus over Nederlandse deelname aan het EOM. Onder andere CDA , D66 , GroenLinks en PvdA steunen het voornemen van het kabinet.

Het EOM gaat waarschijnlijk vanaf 2020 in twintig deelnemende EU-lidstaten onderzoek doen naar fraude met EU-gelden. Nederland wilde daar tot nu toe niet aan deelnemen. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is echter het voornemen uitgesproken toch mee te doen.

Toch bestaan er bij enkele fracties ook zorgen, voornamelijk zorgen over de kosten van het EOM, de democratische controle, en de mogelijkheid tot uitbreiding van de bevoegdheden van de nieuwe instelling. Volgende week dinsdag wordt gestemd over moties die werden ingediend door de senatoren Van Hattem (PVV ), Wezel (SP ) en Duthler (VVD ).

