Netanyahu bevriest migrantendeal met UNHCR

maandag 2 april 2018 , 22:51

TEL AVIV (ANP /RTR ) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schort de uitvoering op van afspraken met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij schreef op Facebook dat het akkoord over het lot van duizenden asielzoekers in zijn land tot nader order de ijskast ingaat.

De Israëlische regering had eerder op de dag bekendgemaakt dat met de UNHCR is afgesproken dat ruim 16.000 asielzoekers worden overgebracht naar westerse landen. Eenzelfde aantal migranten zou voorlopig in Israël mogen blijven. De regering wilde eigenlijk duizenden Afrikaanse asielzoekers op het vliegtuig zetten naar Oeganda en Rwanda, maar dat plan werd ingetrokken.

De overeenkomst met de UNHCR kreeg echter veel kritiek uit rechtse hoek, omdat duizenden asielzoekers zo in Israël konden blijven. Netanyahu liet later op Facebook blijken de kritiek serieus te nemen. Hij zei volgens de Times of Israël onder meer te willen overleggen met inwoners van het zuiden van Tel Aviv, waar veel migranten wonen.

Eerder lieten tegenstanders van het uitzettingsplan van zich horen. Een week geleden betoogden duizenden mensen in Tel Aviv. Ze stelden dat een land dat vooral door vervolgden is opgebouwd, de vluchtelingen niet mag terugsturen. De meeste Afrikanen in Israël komen uit Eritrea, Sudan en Zuid-Sudan.

Het is verder nog onduidelijk welke westerse landen de asielzoekers zullen opnemen. Netanyahu sprak over Duitsland, Italië en Canada. Bronnen rond de premier legden later uit dat hij die landen alleen noemde als voorbeelden, bericht Haaretz. Volgens de bronnen gaat de VN over de onderhandelingen met westerse landen.

