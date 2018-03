VNO-NCW: brexitchaos dreigt nog altijd

donderdag 29 maart 2018 , 13:11

DEN HAAG (ANP ) - Met nog exact een jaar te gaan totdat Groot-Brittannië uit de Europese Unie vertrekt, begint de tijd voor het Nederlandse bedrijfsleven te dringen. Chaos dreigt als Nederlandse ondernemers niet op tijd duidelijkheid krijgen over nieuwe handelsafspraken met de Britten, waarschuwt voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW .

Brussel en Londen bereikten eerder deze maand een principeakkoord over een overgangsfase na de zogeheten brexit, die op 29 maart 2019 officieel is. Tot januari 2021 blijft het land deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt. In de tussentijd mogen de Britten verdragen afsluiten voor na de overgangsfase.

Die extra ademruimte doet niets af aan de haast die is geboden bij de bilaterale onderhandelingen, vindt De Boer. Hij ziet het liefst dat Nederland tegen het einde van 2019 al definitieve afspraken met Londen heeft liggen, maar is sceptisch. ,,Dat zie ik niet gebeuren gelet op de grote interne spanningen in het Verenigd Koninkrijk. Ook is in zo’n korte tijd nog nooit een compleet nieuwe handelsrelatie opgetuigd'', zei hij op een bijeenkomst met vijfhonderd ondernemers.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven