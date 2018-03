Nederlandse Bank baas Knot: wees voorbereid op nieuwe recessie

donderdag 29 maart 2018 , 13:10

AMSTERDAM (ANP ) - Het is goed mogelijk dat zich binnen tien jaar een nieuwe economische recessie voordoet. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Om te voorkomen dat we straks ,,pech- en gelukgeneraties'' hebben is het volgens hem belangrijk dat Nederland en Europa doorpakken met hun hervormingen.

Een van de verbeterpunten die Knot aanstipte bij de presentatie van het DNB-jaarverslag is het beperken van de hypotheekschuld van gezinnen. Al die schulden kunnen immers voor problemen gaan zorgen als bijvoorbeeld de rente weer gaat stijgen. Op de woningmarkt zal het huizenaanbod omhoog moeten. Daarnaast blijft het wachten op een grootscheepse herziening van het pensioenstelsel.

,,Het gunstige economische tij biedt kansen om een ambitieuze hervormingsagenda door te voeren'', geeft Knot het kabinet in Den Haag mee. Op Europees niveau betekent zijn boodschap vooral vaart maken met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten.

Verder heeft de DNB'er al een tijdje kritiek op de achterblijvende loongroei in Nederland. De toezichthouder pleit al jaren voor hogere lonen als middel om de Nederlandse economie verder vooruit te helpen.

De DNB-preses ziet evenwel niet zoveel toegevoegde waarde in een Europees stabilisatiefonds, zoals topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder deze week voorstelde. Knot denkt dat de huidige begrotingsregels voor lidstaten, als die goed worden nageleefd, al voldoende ruimte bieden om op dit vlak orde op zaken te stellen. Een soort Europese variant van het IMF opzetten zou volgens Knot bovendien veel politieke weerstand oproepen.

