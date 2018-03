Ecuador snijdt Assange van internet af

woensdag 28 maart 2018 , 21:17

QUITO/LONDEN (ANP /DPA ) - Wikileaks-oprichter Julian Assange is afgesneden van het internet. De ambassade van Ecuador in Londen, waar Assange al bijna zes jaar in ballingschap verblijft, snijdt hem af van alle communicatieverbindingen.

Volgens een verklaring van de regering in Quito heeft Assange zich niet gehouden aan de verplichting zich niet openlijk te mengen in aangelegenheden van andere staten. Uitspraken van Assange op sociale media bedreigen de betrekkingen van Ecuador met de staten van de Europese Unie, aldus de verklaring. Assange had op Twitter de arrestatie van de voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont in Duitsland bekritiseerd en hem een ,,politieke gevangene'' genoemd.

Assange vreest gearresteerd te worden als hij het ambassadegebouw verlaat en uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. De VS verwijten Assange dat via zijn Wikileaks-platform gevoelige Amerikaanse documenten zijn gepubliceerd over de oorlogen in Afghanistan en Irak.

