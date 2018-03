EP-delegatie op vleesmissie naar Brazilië

woensdag 28 maart 2018 , 16:37

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP ) - Leden van het Europees Parlement reizen volgende week naar Brazilië om te onderzoeken wat het land heeft gedaan om de export van vlees naar Europa veiliger te maken. Een jaar geleden kwam aan het licht dat Braziliaanse vleesverwerkende bedrijven bedorven vlees opnieuw verpakten en een deel daarvan naar Europa verscheepten.

De Europese Commissie scherpte de controles aan en beperkte het aantal importeurs, maar de laatste tijd komen er weer meer meldingen uit de lidstaten over met bacteriën besmet rund- en kippenvlees.

De controle in Brazilië laat nog altijd te wensen over. Brussel stelde een maand geleden voor meer bedrijven in de ban te doen, maar de lidstaten moeten daar nog over besluiten. Voedselwaakhond foodwatch sloeg dinsdag alarm. De organisatie stelt dat de EU Brazilië met ,,fluwelen handschoenen’’ lijkt te behandelen vanwege onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord.

De delegatie van de landbouwcommissie van het Europees Parlement spreekt volgende week met de Braziliaanse landbouwminister, parlementariërs en onderzoekers. Ook bezoeken ze veehouderijen en een slachthuis. Annie Schreijer-Pierik (CDA) is ook lid van de commissie maar reist niet mee. ,,Dit kunnen we niet steeds naast ons neer blijven leggen. Alles moet boven tafel komen'', heeft ze haar collega's meegegeven.

