‘Versterk bruggen en wegen voor tanktransport’

BRUSSEL (ANP ) - Om een ‘militaire snelweg’ in Europa te realiseren, moeten EU-landen bij het aanleggen of renoveren van infrastructuur rekening houden met de vereisten voor bijvoorbeeld maximale hoogte en gewicht van zwaar militair materieel. Lang niet overal in Europa zijn bruggen en (spoor)wegen nu robuust genoeg voor het transport van tanks.

De Europese Commissie stelt dit in een actieplan voor militaire mobiliteit. De militaire staf van de EU heeft medio dit jaar in kaart gebracht hoe de technische specificaties van infrastructuur eruit moeten zien. Volgend jaar wordt bepaald welke delen van het vervoersnetwerk geschikt zijn voor militair transport, evenals een lijst met knelpunten die het eerst moeten worden aangepakt. Mogelijk komt er extra EU-financiering.

Om snel te kunnen opereren bij een dreiging, voorziet het plan verder in stroomlijning en versimpeling van de douaneregels en administratieve procedures voor militair transport. Nu moet zelfs voor oefeningen in een ander land een woud aan procedures en regels worden doorlopen, aangezien er vaak munitie of andere gevaarlijke spullen worden vervoerd.

,,Door militaire mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken, kunnen we effectiever crises voorkomen, onze missies efficiënter ontplooien en sneller reageren op uitdagingen’’, aldus EU-commissaris Mogherini, verantwoordelijk voor defensie. Commissievoorzitter Juncker ziet de plannen als een stap richting een volledige Europese Defensie Unie in 2025.

Ruim twintig EU-lidstaten doen mee aan dit speciale programma, waarbij ook de NAVO is betrokken. Nederland vervult een voortrekkersrol in dit zogenoemde PESCO-project, dat staat voor structurele defensiesamenwerking.

