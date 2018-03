Vooraf duidelijkheid over kosten geld wisselen in EU

woensdag 28 maart 2018 , 12:45

BRUSSEL (ANP ) - Pinnen of met een bankpas betalen in een niet-euroland en later op het bankafschrift ontdekken dat de kosten daarvan wel erg hoog waren. Het overkomt menig zakenreiziger of vakantieganger doordat informatie over de wisselkoers en extra kosten vaak ontbreekt. Brussel wil daar een eind aan maken.

De Europese Commissie stelt voor dat burgers overal in de EU vooraf op de hoogte worden gesteld van de kosten voordat ze betalen met een bankkaart, online een aankoop in een vreemde valuta doen of bij een bank of andere dienstverlener geld ophalen. Wie bijvoorbeeld in het Bulgaarse Sofia bij de pinautomaat staat moet op het scherm zien hoeveel het hem kost om de lokale munt lev te trekken.

Nu krijgt een klant vaak de keuze om de transactie in euro's of de lokale munt af te rekenen maar weet hij niet wat de beste optie is. Uit onderzoek blijkt volgens de commissie dat consumenten vaak worden misleid. Omgekeerd moet ook een inwoner uit een van de negen EU-lidstaten die niet in de eurozone zit op bezoek in pakweg Amsterdam weten wat het hem kost om euro's te trekken of ermee te betalen.

De Europese Bank Autoriteit gaat standaardregels opstellen voor de nieuwe transparantie-eisen. De commissie hoopt dat de maatregel binnen een jaar wordt aangenomen. Ze stelt wel een overgangsperiode van drie jaar voor zodat banken en andere bedrijven die gelddiensten verlenen de tijd hebben hun soft- en hardware aan te passen.De commissie rekent erop dat de kosten voor consumenten omlaaggaan omdat ze voortaan kunnen vergelijken waar ze het goedkoopst terechtkunnen.

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC kiezen veel vakantiegangers voor afrekening in hun eigen munt. Dat is meestal juist de duurste optie. De organisatie juicht het initiatief van de commissie dan ook toe.

Meer over... Consumentenrechtenbeleid

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven