Bulgarije roept ambassadeur terug uit Moskou

dinsdag 27 maart 2018 , 16:05

SOFIA (ANP /RTR ) - Bulgarije heeft zijn ambassadeur in Rusland teruggeroepen voor overleg over de zenuwgasaanval in Salisbury. De Bulgaarse regering besloot eerder niet tot uitwijzing van Russische diplomaten.

Premier Bojko Borisov had vorige week nog aangegeven geen plannen te hebben om zijn gezant terug te roepen uit Moskou. Hij erkende dat het aannemelijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag, maar zei meer bewijs te willen zien. Borisov vreesde ook dat het terugroepen van EU -ambassadeurs de relatie met Rusland verder onder druk zou zetten.

Tal van andere landen besloten maandag wel tot uitwijzing van Russische diplomaten. Moldavië maakte dinsdag bekend drie Russische functionarissen uit te wijzen. Zij moeten het land binnen zeven dagen verlaten, aldus het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken.

