EU-parlement mag documenten over Selmayr zien

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP ) - EU-commissaris Gunther Oettinger is bereid leden van het Europees Parlement inzage te geven in niet openbare documenten over de benoeming van secretaris-generaal Martin Selmayr. Dat zei hij tijdens een hoorzitting voor een parlementscommissie.

Het parlement wil opheldering over de omstreden ‘flitspromotie’ van de oud-kabinetschef van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tot hoogste ambtenaar van het dagelijks bestuur van de EU. De Duitser is opvolger van de Nederlander Alexander Italianer die in februari onverwacht aankondigde per 1 maart met pensioen te gaan. Juncker regelde daarop in enkele minuten de overplaatsing van Selmayr.

Oettinger (personeelsbeleid) blijft erbij dat er niets illegaals is gebeurd. Volgens Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is ‘Selmayrgate’ geen juridisch, maar een politiek probleem. ,,Dit is misschien binnen de administratieve regels gebleven maar gaat ver buiten de regels van politieke integriteit. De reputatie van de EU is aangetast.''

