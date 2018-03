EU maakt 50 miljoen vrij voor hulp aan Congo

dinsdag 27 maart 2018 , 12:37

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie stelt 49,5 miljoen euro beschikbaar om de humanitaire crisis in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Voor de buurlanden Tanzania, Rwanda en Congo-Brazzaville wordt 10,9 miljoen vrijgemaakt, vooral voor hulp aan Congolese vluchtelingen.

Volgens de VN hebben ruim 13 miljoen mensen hulp nodig. Van de 4,5 miljoen ontheemden zijn er 630.000 naar buurlanden gevlucht. Het geld wordt besteed aan voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen.

Volgens EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp) is er geen tijd te verliezen. Hij brengt momenteel een bezoek aan hulpprojecten in de Congolese regio's Noord- en Zuid-Kivu. In de hoofdstad Kinshasa praat hij met de regering over de aanvallen op hulpverleners en het garanderen van toegang voor humanitaire organisaties.

Op 13 april wordt in Genève een donorconferentie gehouden voor Congo. Die wordt georganiseerd door de EU, de VN, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

