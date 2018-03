Europa verbiedt verkoop binaire opties

dinsdag 27 maart 2018 , 14:10

gewijzigd

AMSTERDAM (ANP ) - De verkoop van zogeheten binaire opties aan particuliere beleggers is in de hele Europese Unie verboden. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) komt tot die beslissing uit bezorgdheid over de verliezen die veel beleggers lijden met beleggingsproducten. Het is de eerste keer dat een financieel product in de hele EU wordt verboden.

Binaire opties brengen onevenredig veel risico's met zich mee. Aanbieders van de contracten betalen een vast percentage van de inleg uit als de belegger een goede voorspelling doet over het stijgen of dalen van een onderliggende waarde, zoals bijvoorbeeld een wisselkoers of aandeel. Heeft diegene het fout, dan verliest hij of zij de hele inleg.

Doordat de risico's altijd groter zijn dan de verwachte opbrengst, is het volgens de ESMA onmogelijk om op de lange termijn winst te maken. Om diezelfde reden is er sprake van een ,, inherent belangenconflict tussen aanbieders en hun cliënten''.

Ook marketingactiviteiten voor binaire opties worden verboden. Die vergroten wegens hun ,,agressiviteit'' de toch al aanzienlijke risico's, vindt de ESMA. Door het zeer speculatieve karakter van de producten spelen reclames volgens de Europese waakhond bovendien in op gokverslavingen.

De ESMA is bevoegd maatregelen in te voeren voor een periode van drie maanden. Ze beslist voor het verstrijken van die periode of het verbod moet worden verlengd.

