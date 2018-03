Geen doorbraak bij topoverleg EU en Turkije

maandag 26 maart 2018 , 22:20

VARNA (ANP /RTR /DPA ) - Topoverleg tussen de EU en Turkije heeft niet geleid tot een doorbraak. EU-president Donald Tusk erkende dat geen compromissen zijn bereikt, maar sprak de hoop uit dat de partijen in de toekomst alsnog nader tot elkaar komen.

Tusk en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spraken in de Bulgaarse havenstad Varna met de Turkse president Recep Erdogan. Daarbij kwamen tal van gevoelige kwesties aan de orde. De EU maakt zich onder meer zorgen over de Turkse inval in de Syrische regio Afrin, de Turkse rechtsstaat en de detentie van EU-burgers in het land.

,,Ik heb al onze zorgen uitgesproken. Het was een lange lijst'', zei Tusk. Erdogan stelde te hopen dat de EU en zijn land de moeilijke periode in hun relatie achter zich hebben gelaten. Hij zei dat Turkije ,,een democratische rechtsstaat'' is die mensenrechten en grondrechten respecteert.

Turkije zit al jaren in de wachtkamer om EU-lid te worden, maar in dat proces zit weinig schot. De Turkse leider had in de aanloop naar de top opgeroepen het toetredingsproces nieuw leven in te blazen.

Terug naar boven